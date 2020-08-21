Firari 2 kişiyi yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari ile 25 suçtan kaydı bulunan şüpheli, kargo görevlisi gibi davranarak kimlik bilgilerini isteyen polis ekiplerince yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni mahallede meydana geldi. 'Kasten yaralama' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olarak aranan Ramazan Elçin’in Yeni mahallede oturan bir yakının evinde kaldığı bilgisine ulaşan Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği bürosu ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleri, tespit edilen adrese kargo görevlisi gibi giderek evin kapısını çaldı. Evde yalnız olan Elçin kapıyı açtı. Kargo paketini teslim etmek için teslimat makbuzuna yazmak üzere kimlik bilgilerini isteyen polise gerçek adını ve soyadını söyleyen Elçin yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis, 'kasten yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' gibi 25 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari Taner Ilgın'ı (54) yine kargo görevlisi gibi davranarak saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Nazilli Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından iki firari çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.