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Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, evin bahçesinde oyun onadığı sırada foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Ferit Bıçak, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti

Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
21 Şubat 2021 Pazar 09:09

Olay, dün öğle saatlerinde Akkovanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir maden ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Nahil ve Nida Bıçak çiftinin en küçük oğlu Ferit, evin bahçesinde oynadığı sırada, foseptik çukuruna düştü. Ailenin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çukurdan çıkarılarak talihsiz küçük Ferit, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Ferit, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #milas #foseptik ölüm
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