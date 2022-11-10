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Fren yerine gaza basınca oğluna çarptı!

Fren yerine gaza basınca oğluna çarptı!
10 Kasım 2022 Perşembe 13:35

Aydın'ın Didim ilçesinde Hüseyin Aybaş (72), evinin önüne park etmek istediği otomobiliyle fren yerine gaza basınca oğlu Serkan Aybaş'a (46) çarptı. Serkan Aybaş ağır yaralanırken, gözaltına alınan Hüseyin Aybaş'ın 400 promil alkollü olduğu belirlendi.

Efeler Mahallesi 1561 Sokak'ta oturan Hüseyin Aybaş, dün saat 20.30 sıralarında 09 YTG 09 plakalı otomobilini evinin önüne park etmek isterken, fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil, evin önünde kendisini karşılayan oğlu Serkan Aybaş'a çarptı. Yaklaşık 30 metre otomobilin altında sürüklenen Serkan Aybaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Serkan Aybaş, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne, buradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan Aybaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Hüseyin Aybaş'ı gözaltına aldı. Sürücü Hüseyin Aybaş yapılan kontrolünde 400 promil alkollü çıktı. Oğlu Serkan Aybaş'ın şikayetçi olmadığı Hüseyin Aybaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kaza
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