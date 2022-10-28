Gamze'nin ölümünde flaş gelişme! Anne ve baba tutuklandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17), 24 Ocak'ta yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden anne Turcen Sakallıoğlu (52), baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), abla F.K. (27) ve sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (33) de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi 2 gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 4 ay tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, denetimli tahliye edildi.

BAŞSAVCILIK, GİZLİ TANIĞIN İTİRAFIYLA HAREKETE GEÇTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, dün Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sakallıoğlu çifti, 26 Ekim gece saatlerinde Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Sakallıoğlu çifti, daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında, aynı gün Gamze Sakallıoğlu'nun amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S. ve hakkında yakalama kararı bulunan erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'yi Bodrum'da, ablası F.K. ile eniştesi D.K.'yi (30) da Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.S., N.S., G.S.,M.S. ve D.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KATİLLERİ BULACAĞIZ'

Sakallıoğlu'nun annesi Turcen Sakallıoğlu ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlanıp, bu sabah sırayla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Turcen Sakallıoğlu, gazetecilerin soruları üzerine "Katilleri bulacağız" dedi. Anne, diğer soruları ise yanıtsız bıraktı. Mehmet Halil Sakallıoğlu ise kızının ölümünde eşinden değil, R.K.'den şüphelendiğini söyledi. Diğer 2 şüpheli ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Bodrum'da Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden anne Turcen Sakallıoğlu (52), baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), abla F.K. (27) ve sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (33) de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularına öfkeyle cevap veren baba Sakallıoğlu gazetecilere beddua ederken, anne Sakallıoğlu ise "Kızımı öldürmedim" diyerek tepki gösterdi.