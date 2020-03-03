GDZ Elektrik öğrencilerle buluştu

Ege Bölgesi'nin en önemli etkinliklerinden biri olan ve IEEE EGE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İzmir Enerji Zirvesi 2020'de GDZ Elektrik, öğrencilerle bir araya geldi.

Ege Bölgesi'nde enerji sektörü için çok önemli etkinliklerden biri olan İzmir Enerji Zirvesi Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirvede GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, "Elektrik Sektörünün Bugünü, Yarını" başlıklı konuşmasında elektriğin depolanması sorunu için dünya çapında yapılan çalışmalardan bahsederek yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelin değerlendirilmesinin önemini de vurguladı.

Elektrikli araçlar sektörü etkileyecek

Gelecekte elektrik sektöründeki en önemli gündemlerden birinin elektrikli araçlar olacağını belirten Yüksel, "Elektrikli araçlar yarının elektrik sektörünü en derinden etkileyecek dönüşümlerden birisidir. Bugün itibarıyla dünyada 5 milyona yakın elektrikli araç var. 2025'te bu ikiye katlanarak 10 milyon olacak ve 2040'a gelindiğinde üçe katlanmış olacak. Yani 40-45 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam araç sayısı açısından çok küçük, elektrik şebekesi açısından düşündüğümüzde çok büyük sayılar. Elektrikli araçlar şebekenin yönetimini, bizim gibi şebekeyi yönetmekten sorumlu yapılar açısından son derece zor bir hale getirecek. Elektriğin depolaması, elektrikli araçların gelişimini de etkileyen çok önemli unsurlardan biri haline gelecek. Bu kapsamda geleceğin mühendislerine çok iş düşecek dağıtım sektöründe yer almak isteyen öğrencilerimizi her zaman destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene sadece şebeke harcaması olarak 440 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Toplamda da 600 milyon liralık yatırım yapacağız. Önümüzdeki yıl bunu yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz". Zirvede konuşma yapan GDZ Elektrik Dağıtım Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici ise GDZ Elektrik'in dağıtım faaliyetlerinden bahsederek İzmir ve Manisa'da 3,5 milyon tüketiciye enerji dağıtımını teknoloji destekli yatırımlarla gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Yüksel ve Pişkinleblebici'ye plaketleri IEEE Komite Başkan Yardımcısı Berke Buzdemir tarafından takdim edildi. Zirvenin ikinci gününde düzenlenen workshop çalışmalarına da destek veren GDZ Elektrik Dağıtım'ın proje çizimi ile ilgili eğitimi öğrenciler tarafından ilgi topladı.

GDZ Elektrik Dağıtım

GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, 2013 yılından itibaren İzmir ve Manisa illerinde günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve gelişen teknoloji sistemleri ile tüketicilerine ulaştırmaktadır. Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamaları ile elektrik dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları gerçekleştirmektedir. Hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarına teknoloji ve inovasyon merkezli devam etmektedir.

İzmir, Manisa

3.5 Milyon Tüketici

14.900 GWh Elektrik Dağıtımı

5,7 Milyon Nüfus

25.276 km2 Dağıtım Alanı