Genç işçi, hızar makinesine çarpınca hayatını kaybetti

Alaşehir'de taşıdığı tomruk nedeniyle dengesini kaybeden genç, hızar makinesine çarparak hayatını kaybetti

Genç işçi, hızar makinesine çarpınca hayatını kaybetti
09 Ocak 2021 Cumartesi 12:44

Feci olay bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Suriyeli Abdurrahman Ahmet, Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ve M.M.'ye ait iş yerine gitti. Tomruk taşımaya başlayan Ahmet, bu sırada dengesini kaybedip hızar makinesine çarptı. 

Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Abdurrahman Ahmet kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet'in iş arkadaşı Mahsun Kocatepe, makinaya arkasının dönük olduğu sırada arkadaşının tomruk taşımaya çalışırken ayağının kaydığını ve makinaya doğru düştüğünü söyledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli ölüm #suriyeli ölüm
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