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Genç kadın evinde ölü bulundu!

Muğla'da yaşayan 28 yaşındaki Özlem Fidan evinde ölü bulundu. Fidan'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi

Genç kadın evinde ölü bulundu!
02 Kasım 2021 Salı 08:52

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde eşi Özlem Fidan'ın telefonla arayan Süleyman Fidan, eşine ulaşamayınca durumu yakınlarına haber verdi. Eve giden yakınları ise Özlem Fidan'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Özlem Fidan'ın vücudunda darp veya yara izine rastlanmadı. Bir sağlık probleminin de olmadığı belirtilen Fidan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kadın ölüm #ölü bulundu
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