Genç kadın evinde ölü bulundu!

Bodrum'da bir markette yöneticilik yapan Dehan A., evinde ölü bulundu

Olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Gölköy Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Dehan A., dün yönetici olarak görev yaptığı markete gitmedi. Dehan A.'nın işe gitmemesi üzerine iş arkadaşları gün içinde aradıkları ama telefonu açmayan Dehan A.'nın yalnız yaşadığı evine gitti.

Çilingir yardımı ile genç kadının evine giren arkadaşları Dehan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Dehan A.'nın yanında da çok sayıda ilaç bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası ortaya çıkacak.