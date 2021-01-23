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Genç sağlık çalışanı kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü sağlık çalışanı Hüseyin Kozcu (20) hayatını kaybetti

Genç sağlık çalışanı kazada hayatını kaybetti
23 Ocak 2021 Cumartesi 14:58

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Muğla- Yatağan Karayolu Necati Uygun Bulvarı’nda meydana geldi. Yatağan'dan Muğla yönüne giden Hüseyin Kozcu yönetimindeki 48 U 8547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, zeytin bahçesine devrildi. Kozcu, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Kozcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Kozcu'nun, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #sağlık çalışanı ölüm #trafik kazası
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