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Gençlerin asker eğlencesi acı bitti!

Gençlerin asker eğlencesi acı bitti!
05 Mayıs 2022 Perşembe 08:26

Manisa Kula'da gece saatlerinde asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 6 genç yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi

Kaza saat 02.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu Mert Telli(20) idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil, şehir içinden D300 karayoluna çıkmak istediği sırada Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Söyleyici yönetimindeki 06 JJ 099 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 AD 7663 plakalı araçta bulunan sürücü Mert Telli ve yolcular Soner Telli(21), Aykut Telli(19) Yasin Telli(20), Hilmi Telli(20) ve Mehmet Telli(20) yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #kula kaza #trafik kazası #asker eğlencesi kaza
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