Gişelerde kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'da bir otomobil otoyol gişesine çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen yönetimindeki otomobil, Aydın-İzmir otoyolunda bulunan gişenin beton bölümüne çarptı. Kazada Ali İlkmen, Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı ve Havva Ovacıklı yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada oradan geçen Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Ali İlkmen ve Havva Ocacıklı yaşamını yitirdi. Kazada hafif şekilde yaralanan Davut Özkan ise, kazayı önlerine aniden geçen araç yüzünden yaptıklarını söyledi.

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