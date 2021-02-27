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Gökçeada'da tekna alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp

Gökçeada'da dün içinde 5 kişinin olduğu özel bir fiber tekne battı. Tekneden bulunan iki kişi yüzerek karaya çıkıp kurtulurken, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Diğer iki kişi ise aranıyor

Gökçeada'da tekna alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp
27 Şubat 2021 Cumartesi 08:58

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dün saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde içerisinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin batması sonucu, teknedeki 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıktı. Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan 3'üncü kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp 2 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Laz Koyu önlerinde alabora olan fiber teknedeki 5 kişinin kimliği belli oldu. Teknenin sahibi Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale'den jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada- 1 gemisiyle adaya geçerek, arama- kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

'BUGÜN GÖKÇEADA İLÇEMİZDE BİZİ ÜZEN BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık. Olay ilk vuku bulduğu andan itibaren Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamımız Dr. Serhat Doğan ve devletimiz bütün güçleri birlikte arama ve kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gökçeada #tekne battı #ölüm #gökçeada ölüm
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