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Görevden dönerken kaza yapan komiser şehit oldu!

Görevden dönerken kaza yapan komiser şehit oldu!
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 komiserden Ekrem Uyar (29) şehit oldu, Yunus Üstün (29) ise yaralandı. Uyar ve Üstün’ün görevden döndükleri belirtildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Milas-Yatağan kara yolunda meydana geldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Yunus Üstün’ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 48 NZ 258 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Komiser Ekrem Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ölüm #kaza #haber
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