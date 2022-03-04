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Güney Belediyesi memur alacak

Afyonkarahisar İli Güney Belediye Başkanlığı, memur alımı yapacağını duyurdu

Güney Belediyesi memur alacak
04 Mart 2022 Cuma 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Güney Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 11.04.2022 - 13.04.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Güney Belediyesi (Orta Mah. Kemalpaşa Cad. No: 1 Güney/Afyonkarahisar) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.


 

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