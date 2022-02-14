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Günlerdir kayıp olan gençten acı haber geldi!

Günlerdir kayıp olan gençten acı haber geldi!
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:11

Denizli'nin Çameli ilçesinde 1 Şubat'tan bu yana kayıp olan 19 yaşındaki Barış Özbek ölü bulundu. Özbek'in düştüğü ve kafasına taşın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi


Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi. Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu. Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm #çameli #ölü bulundu
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