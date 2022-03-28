Günlük 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden dün kaç araç geçti?

Geçtiğimiz günlerde açılan Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçişi garantisi verilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün köprüden geçen araç sayısını açıkladı. Bakan'ın verdiği bilgiye göre dün köprüden sadece 6 bin araç geçti. Bu da Hazine'ye bir gündek 11,2 milyon TL zarar olarak etki etti



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nden dün 6 bin araç geçtiğini açıkladı.

39 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17,7 euro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin euro (11,1 milyon TL) ödeme yapacak.

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan projeyi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi' hayata geçirmişti. Projenin, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 101 kilometre uzunluğu bulunuyor.

Projede Hazine’nin şirketlere verdiği geçiş garantisi toplamda 6 milyar euroyu buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart’taki açılış töreninde Çanakkale Köprüsü’nden otomobil geçiş ücretinin 200 TL olduğunu duyurmuştu.

‘ZAMANI GELDİĞİNDE GEÇECEK’

Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni’nde konuşan Karaismailoğlu, “‘Çanakkale Köprüsü’nden o kadar araç geçer mi’ diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Dün 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç garantisi yapım maliyetinin ve üzerindeki işletme, finans ve ağır bakım maliyetlerinin toplamının geri dönüşü için bir birim araç karşılığıdır. O yüzden o araç sayılarına da takılmamak lazım. Bakın hava yollarında tamamen direkt nakit gelir akışı sağlıyoruz. Direkt nakit gelir akışı alıyoruz.”

Konuşma sonrası, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte tarafından Antalya Havalimanı Projesi’nin kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitine (peşinat) ilişkin temsili çeki Bakan Karaismailoğlu’na takdim edildi.

Bakanlığa iş yapan 1200 müteahhidin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, büyük projeleri üstlenen firma sayısının ise 5 olmadığını, 40’a yaklaştığını bildirdi.

FERİBOTLA 10 BİN ARAÇ TAŞINIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 euro + KDV oldu. Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisi 2022 için 17,7 euro (290 TL) olacak.

Buna göre köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar euro oldu.

Feribot işletmesini yapan GESTAŞ'ın taşıdığı yıllık araç sayısı günlük 10 bin araç civarında. Pendemi öncesi dönem olan 2019 yılında ise ortalama 12 bin araç taşındı. Yani feribotun taşıdığı araç sayısı verilen 45 bin araçlık garantinin çok altında. (Sözcü)