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Gürültü kavgası ölümle bitti!

Denizli'de, dikiş makinesi gürültüsü nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Ümit Çetin (33), yaşamını yitirdi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı

Gürültü kavgası ölümle bitti!
10 Ağustos 2021 Salı 13:40

Olay, saat 03.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Çetin, gece saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran komşusu Osman K.'yi (43) gürültü yaptığı gerekçesiyle yanına gidip uyardı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, Osman K.'nin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Osman K., yanındaki bıçakla Ümit Çetin'i göğsünden ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Çetin, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Osman K. ile kavgaya karışan akrabaları Mehmet K. ile Süleyman Barış K. polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #dikiş makinesi cinayet #gürültü cinayeti #denizli cinayet
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