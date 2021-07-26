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Güvercinlere saldırdı diye kendi köpeğini öldürdü!

Muğla'da bir kişi, güvercinlerine saldırdığı gerekçesi ile kendi beslediği köpeğini acımasızca öldürdü

Güvercinlere saldırdı diye kendi köpeğini öldürdü!
26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:01

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki Feridun Ortayol, güvercinlerine saldırdığı gerekçesi ile kendi besleğini köpeğini tüfekle vurarak yaraladı. Tüfek sesinin duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı köpeği hayvan ambulansı ile bakımevine götürdü. Burada ameliyata alınan köpek, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ortayol polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, alkollü olduğu iddia edildi.

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Feridun Ortayol, dün saat 17.00 sıralarında güvercinlerine saldıran kendisine ait 'Foks' isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ön bacaklarından yaralanan köpek, çağırılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerince teslim alındı. Hayvan ambulansı ile bakımevine götürerek ameliyata alınan köpek, kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

Gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne götürülen Feridun Ortayol'un alkollü olduğu belirlendi. Ortayol'un polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

'SAĞ ÖN BACAK KOPMA AŞAMASINDAYDI'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde görevli veteriner hekim Yaşar Gök, "Muayene ettiğimiz köpeğin ön bacaklarından silahla yaralandığını tespit ettik. Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. İlk müdahalesini yaptıktan sonra ameliyata hazırladık. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık ve köpeği kurtaramadık" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #köpeğini öldürdü #kendi köpeğini vurdu #köpek vurma
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