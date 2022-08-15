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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü
15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:54

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole yuvarlanıp, takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin kara yolu Kapaklı mevkisinde meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin'e giden Nadir Kulapçı'nın (58) kullandığı 16 YZ 771 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce savrularak takla atan araç ters döndü. Kazada sürücü ile yanındaki Tahsin Kucur, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Kulapçı ile Kucur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çıkarılan cenazeler, inceleme sonrası Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kaza #trafik kazası #ölüm
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