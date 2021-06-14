Hakkın soruşturma açılan müdür görevden alındı. Şok iddialar!

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin görevden alınmasının ardından yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın ataması yapıldı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı ve yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı. Pervin Töre hakkındaki iddialar ise kan dondurdu. İddiaya göre Töre, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği ancak Baş bunu kabul etmedi. Bunun üstüne Töre, Baş'a 'istifa et' baskısı yaptı. Baş, 8 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baş'ın bu baskılara dayanamayarak kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş’a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.

Bu nedenle görevden alınan Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.