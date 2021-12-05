Halı sahada maç yaparken fenalaşan genç öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, halı sahada top oynadığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Akyüz'ün (19) o anlarının ve sağlık ekibinin müdahalesinin kameralarca kaydedildiği ortaya çıktı

Olay, 2 Aralık günü saat 17.20 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz, maçın 20'nci dakikasında fenalaştı. Saha kenarına gelerek tel örgüleri tutan Akyüz, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Akyüz kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Akyüz, memleketi Mardin Midyat Pelitli Köyü'nde defnedildi. Akyüz'ün hayatını kaybettiği anlar halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kamerada, maç sırasında kendini kötü hisseden Akyüz'ün saha kenarında beklediği sırada yere yığılması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.