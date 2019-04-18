Halikarnas Balıkçısı 129 yaşında

Bodrum'da, 'Halikarnas Balıkçısı' olarak bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 129. doğum gününde anıldı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 129. doğum günü, Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumu tarafından, Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı. Mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepe mevkisindeki etkinlikte, Kabaağaçlı'nın hayatıyla ilgili bilgi verildi. Burada şiirler okuyan öğrencilere, Kabaağaçlı'nın sevdiği ve ilçeye getirdiği bitkilerden mimoza dağıtıldı.

Pasta kesildi

Halikarnas Forumu üyelerinin yanı sıra katılımcılardan bazıları, Kabaağaçlı'nın yaşamı ve ilçeye yaptığı katkıları anlattı. Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumundan Rüştü Tezcan, yaptığı açıklamada, halkın, çocuklarının yanı sıra hayvanlarına bile isim koyarken, Kabaağaçlı'dan görüş aldığını dile getirdi. Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakıldı. Öğrenciler ve vatandaşlar, Kabaağaçlı'ya ait bazı eşya ve eserlerinin yer aldığı müzeyi gezdi. Etkinlik, 'Merhaba Çocuklar' yazılı pastanın kesilmesiyle sona erdi.