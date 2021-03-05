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Hamamda şüpheli ölüm!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Afganistan uyruklu Safargeldi Saberi (22), bir süre önce iş alındığı ve kaldığı hamamda ölü bulundu

Hamamda şüpheli ölüm!
05 Mart 2021 Cuma 14:03

​Olay, Bolvadin ilçesi Hisar Mahallesi, Hamzausta Sokak'ta meydana geldi. Safargeldi Saberi, daha önce çalıştığı hamama tekrar iş başvurusu yaptı. Pandemiden dolayı kapalı olan hamamın işletmecisi, işe alındığını, ancak ilerleyen günlerde iş başı yapacağını söyledi. Saberi, kalacak yeri olmadığını belirtince, iş yeri sahibi hamamda kalabileceğini ifade etti.

Bugün saat 09.30 sıralarında hamamı açmak için gelen işletmeciler, Saberi'nin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Safargeldi Saberi'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Safargeldi Saberi'nın cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon ölüm #hamamda ölüm
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