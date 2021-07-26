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Hamamdaki cinayetin nedeni belli oldu: Şampuan!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamam işletmecisi Hilmi Coşkun'un (61), bıçaklanarak öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şampuan yüzünden çıktığı öğrenildi

Hamamdaki cinayetin nedeni belli oldu: Şampuan!
26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:21

Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 17 Temmuz günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'nda bulunan hamamda, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, oğlu ve müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga Coşkun ve oğlunun yaralanması ile son buldu. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.  Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDU


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında kavganın şampuan parasının ödenmemesi yüzünden çıktığı belirlendi. Polis kavgaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istemediği, bu yüzden de hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ile diğer grup arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #hamam #hamam cinayet #hamam ölüm
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