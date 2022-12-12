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Hamile eşine ateş açtı, araya giren 16 yaşındaki Servet öldü!

Hamile eşine ateş açtı, araya giren 16 yaşındaki Servet öldü!
12 Aralık 2022 Pazartesi 14:10

Manisa Soma'da maden işçisi tartıştığı hamile eşine av tüfeği ile ateş açtı. Teyzesini korumak için araya giren 16 yaşındaki Servet Övec hayatını kaybetti

Soma'daki bir maden ocağında işçi olarak çalışan Ferdi Y., dün saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre, 5 aylık eşi Bahar Y. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hamile olduğu öğrenilen Bahar Y., 2 gün önce evi terk edip, ablasının evine gitti. Av tüfeğini alan Ferdi Y., dün eşini geri getirmek için baldızının evine gitti. Tartışma Bahar Y.'nin eve dönmek istememesi üzerine daha da uzadı. Ferdi Y., yanındaki av tüfeğini eşi Bahar Y.'ye doğrulttu. Bu arada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan oğlu Servet Övec, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Övec'in hayatını kaybettiğini belirledi. Övec'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından Ferdi Y.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #ölüm #haber
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