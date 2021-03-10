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Hasta ziyareti dönüşü kaza: 5 kişi öldü!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi

Hasta ziyareti dönüşü kaza: 5 kişi öldü!
10 Mart 2021 Çarşamba 09:18

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Fethiye- Antalya karayolu Yakabağ mevkisinde meydana geldi. Makedonya'dan domates almak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenilen Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı TIR, Antalya'dan Fethiye yönüne giderken karşı yönden gelen Mehmet Serter (55) yönetimindeki 07 LH 035 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haleni dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücü Serter ile Ümmühan Alaca (29), Ayşe İkis (59), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca'nın (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza haberi alarak olay yerine gelen otomobildekilerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Jandarma ekiplerinin kaza yeri incelemesi sonrası ölenlerin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapanan karayolu ile, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, TIR şoförü Mladenovski, gözaltına alındı.


ÖLENLER AKRABA ÇIKTI

Fethiye- Antalya karayolunun Yakabağı mevkisinde yabancı plakalı TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Ayşe İkiz, damadı Savaş Alaca, kızı Ümmühan Alaca, torunu Emir Alaca ile ağabeyi Mehmet Serter olduğu öğrenildi. Savaş Alaca ve ailesinin Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde, Ayşe İkiz'in Kalkan Mahallesi'nde, Mehmet Serter'in de Bezirgan Mahallesi'nde oturduğu belirlendi.

KAZA HASTA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ OLDU

Bu arada kazanın hasta ziyaret dönüşü meydana geldiği ortaya çıktı. Otomobilde yaşamını yitiren Ayşe İkiz'in diğer çocuğundan olan torununun Fethiye'de bir hastanede ameliyat geçirdiği ve ailenin hasta ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan Ayşe İkiz'in yaklaşık 1 yıl önce eşini şeker hastalığından, kardeşi Mehmet Serter'in de eşini aynı dönemde kanser hastalığından kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #kaza #ölüm #trafik kazası #seydikemer kaza
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