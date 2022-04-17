Hastanede sahte denetim şoku!

Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet Erol, durumun anlaşılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Aydın Devlet Hastanesinde meydana geldi. Kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi. Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı. Hastane yetkilileri Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığında böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı. Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.