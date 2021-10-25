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Havada panik anları! 3 paraşüt pilotu çarpıştı!

Muğla Fethiye'de uçuş yapan 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpıştı. Dengesini kaybeden pilotlar denize düşerken, pilotlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan bir Ukraynalı paraşütçü de bilinmeyen bir nedenle denize düştü

Havada panik anları! 3 paraşüt pilotu çarpıştı!
25 Ekim 2021 Pazartesi 08:30

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü. Hastaneye kaldırılan pilotlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yamaç paraşütü pilotlarının denize düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim'de başlayan ve dün sona erecek 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, havada kaza yaşandı. Babadağ'ın 1500 metrelik pistinden tekli uçuş yapan Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ile Murat Can Sak (25), havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından yamaç paraşütü pilotlarının 3'ü de denize düştü. Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları denizden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan pilotlardan Çağdaş Türkmen'in durumunun ağır olduğu, diğer pilotlar İbrahim Kars ile Murat Can Sak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Pilotların havada çarpışma ve denize düşme anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

UKRAYNALI PARAŞÜTÇÜ DE DÜŞTÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında tekli uçuş yapan Ukrayna uyruklu yamaç paraşütü pilotu Maria Protsluk (28), denize düştü. Dili ters dönüp boğazına kaçan pilot, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu ölümden döndü.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Ukrayna uyruklu Maria Protsluk, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı DEGAK-22 botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk'un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Maria Protsluk, kıyıda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırılan Protsluk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #paraşüt kazası #ölüdeniz paraşüt kaza #paraşüt çarpıştı
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