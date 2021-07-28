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Havalandırma boşluğunda ceset bulundu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü koku üzerine yapılan kontrolde, Mustafa Bayşeker'in (24) cesedi bulundu

Havalandırma boşluğunda ceset bulundu!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:29

Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri saat 16.30 sıralarında kokunun nedenini araştırmaya başladı. Yapılan kontrollerde, apartmanın havalandırma boşluğuna bakan apartman sakinleri, binada oturmayan bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Mustafa Bayşeker'e ait oldu tespit edildi. Bayşeker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin konuşan apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, "Komşular apartmandan koku geldiğini söylediler, komşularla kalorifer dairesine indik, koku geliyordu. Havalandırma boşluğunda insan cesedi gördük, hemen polise haber verdik" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #ceset #ölüm #havalandırma ceset
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