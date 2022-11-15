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Havuza düşen tilki kurtarıldı!

Manisa Turgutlu'da bulunan bir fabrikanın bahçesindeki havuza tilki düştü. Yakalama aparatı ile kurtarılan tilki tedavi altına alındı

Havuza düşen tilki kurtarıldı!
15 Kasım 2022 Salı 08:59

Turgutlu’da zeytinyağı üretimi yapan bir fabrikada çalışanlar bir tilkinin havuza düştüğünü gördü. İhbar üzerine fabrikaya Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Havuza düşen tilki yakalama aparatı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Bitkin halde görünen tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Tilkinin tedavisinin tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #tilki #havuz #haber
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