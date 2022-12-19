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Hemşire eşini üç çocuğunun önünde katletti! Felaket geliyorum demiş!

Hemşire eşini üç çocuğunun önünde katletti! Felaket geliyorum demiş!
19 Aralık 2022 Pazartesi 09:12

Denizli'de Murat Tortop, hemşire eşi Hülya Tortop'u üç çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürdü. Murat Tortop hakkında daha önce iki kez uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Denizli'de hemşire Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kadın cinayti #haber #ölüm
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