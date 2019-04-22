Her gördüğünüzü butik otel sanmayın

43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yaşar Üniversitesi MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen seminere katılan TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, ülkemize gelen yabancı turistin yalnızca yüzde 1'inin İzmir'e geldiğine dikkat çekti. Alaçatı Küçük Oteller Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Çelik de butik otelciliğin, amatörce ve evinde misafir ağırlar gibi yapılamayacağını belirterek, "Bu yüzden her sene batan ya da el değiştiren otel sayısı artıyor" dedi.

ETİK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Süzer ise Alaçatı ve Çeşme'nin küçük oteller çöplüğü haline gelmemesi için turizmin mutlaka 12 aya yayılması gerektiğini belirterek, "Sezon çok kısa ve bu süre çoğunlukla bir işletmenin bir yıllık maliyetini karşılamadığı için sıkıntılar olduğu için sezon dışında büyük sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

Direkt uçuş sıkıntısı

Turizm açısından İzmir'e yurtdışından direkt uçuşların önemine dikkat çeken Süzer, yolcu sayısında sezon dışında sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, "Sezondaki 4 ay dışındaki 8 ayda Bakanlık eğer yüzde 50 yolcu garantisi verirse sektöre büyük katkı sağlar ve uçuşlar yalnızca sezonluk olmaktan çıkarak kalıcı hale gelir. Türk Tanıtma Vakfı vasıtasıyla bu yapılabilir" önerisinde bulundu.

Sadece adı butik

Alaçatı Küçük Oteller Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Çelik ise evlerin otel odalarına dönüştürülmesiyle haksız rekabet yaratıldığına değindi. Çelik, "Ben Alaçatı'ya geldiğimde sekizinci otel olarak hizmet vermeye başladım. Şu anda bine yakın otel mevcut. Üstelik 2 odalı evini butik otel yazısı altında hizmete açan var. Pansiyonlar bile butik otel olmuş. Bu iş, amatörce evinde misafir ağırlar gibi yapılmaz. Bu yüzden her sene batan ya da el değiştiren otel sayısı artıyor" dedi.

Denetim altına alınacaklar

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da her kapısında 'butik otel' yazanın butik otel olamayacağına dikkat çekti. Karaçanta, "Butik oteller, 5 yıldızlı standart hizmeti verebilen ve turizm işletme belgesine sahip otellerdir. Bu özellikleri taşımayan otelleri denetim altına alacağız" uyarısında bulundu.