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Herkes Bodrum'daki bu hesabı konuşuyor: Küçük su 68 lira, pizza 400 lira!

Bayram tatilinde İstanbulluların akın ettiği Bodrum'da ödenen fahiş hesap sosyal medyada en çok tartışılan konular arasında yer aldı. 27 bin TL tutan hesapta bir suyun 68 lira olması, hamburger için ise 400 liralık fiyat yansıtılması dikkat çekti

Herkes Bodrum'daki bu hesabı konuşuyor: Küçük su 68 lira, pizza 400 lira!
16 Temmuz 2022 Cumartesi 08:46

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte en hareketli sezonlarından birini yaşadı. Yüzbinlerce insanı ağırlayan Bodrum, yine pahalı olan yiyecek içecek fiyatları ile gündeme geldi.

Bir tatilci Bodrum'daki bir restorana ait olan adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 bin TL tutarındaki hesap görenleri şaşkına uğrattı. Hamburgerden pizzaya çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı hesap fişinde suyun fiyatı ise dikkat çekti.

1 ADET KÜÇÜK SU 68 LİRA

14 Temmuz 2022 gününe ait olan faturada 9 adet 33 ml'lik su için 612 TL ücret yansıtıldı. Bu hesaba göre 1 tane suyun fiyatı 68 liraya denk geliyor. 1 adet hamburger için 395, 1 adet pizza için ise 425 TL ücret alındı. Sigaranın 100 lira olduğu faturada Türk kahvesi 62 lirayken servis ücret için de 3 bin 100 TL fiyat çıkartıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #hesap #fahiş fiyat
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