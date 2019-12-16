Hırdavatçıdan incir ağacı çıktı

Muğla Menteşe'deki bir hırdavatçı dükkanının içinde bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor. Yerkesik Mahallesi'nde, hırdavatçılık yapan Muhsin Aral'ın iki katlı iş yerinde, duvar dibinde 5 yıl önce büyümeye başlayan incir ağacı, zamanla dükkanın içine yayıldı.

Hırdavatçıdan incir ağacı çıktı
16 Aralık 2019 Pazartesi 15:02

Muhsin Aral, incir fidanının, dükkanın su giderinden çıktığını, inciri söküp atmaya kıyamadığı için bakmaya başladığını ifade ederek, "İncir kendi halinde büyüyor, dükkanda yeşillendi. 5 yıldır büyümeye devam ediyor, seneye de meyvesini yemeye başlarız" dedi. Ağacın dükkana gelen müşteriler ve yoldan geçen insanların da ilgisini çektiğini anlatan Aral, batıl inanç sahibi insanların, ağacı kesmesini söylediğini belirterek, "Bazı insanlar 'inciri sök' diyor, yok ocağıma incir dikilirmiş. Ben bu sözleri ciddiye almıyorum. Ağaç kendi halinde büyüyor, hiçbir zararı yok" diye konuştu.  

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