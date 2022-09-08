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Hırsızlık yaptı, bir de paraları sosyal medyadan paylaştı!

08 Eylül 2022 Perşembe 14:02

Denizli'de 24 yaşındaki Abdulbaki Kurt, hırsızlık için girdiği evden 240 bin lira değerindeki altınları çaldı. Altınları kuyumcuda bozduran Kurt, daha sonra da paralarla sosyal medyada paylaşım yaptı. Kurt, eğlence mekanında yakalanarak tutuklanırken, paradan geriye kalanlar da sahibine teslim edildi

Olay, 5 Eylül'de Tavas ilçesinde meydana geldi. Besicilik yapan aile, akşam saatlerinde eve geldiğinde, altınlarının çalındığını fark edip, jandarmaya başvurdu. Soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Bölgede ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, hırsızlığı Abdulbaki Kurt'un yaptığını tespit etti. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT, Kurt'u yakalamak için harekete geçti. Kurt'un, çaldığı altınları Acıpayam ilçesine götürüp, kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Kurt'un altınları bozdurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri de alındı.

PARANIN BİR KISMINI HARCAMIŞ

Abdulbaki Kurt'un altınları bozdurmasının ardından elindeki 240 bin lirayı gösterip, İbrahim Tatlıses'in 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' sözleriyle sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Önceki gün gazinoda olduğu belirlenen Kurt, JASAT ve Acıpayam Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kurt'un, paranın bir kısmıyla cep telefonu ve kol saati aldığı belirlenirken, üzerinde bulunan 200 bin lira ise sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #hırsızlık #altın #sosyal medya
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