Hizmet alamayan mahalleli eylemde

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, 3 yıl önce altyapı çalışması için kazılan cadde ve sokakların asfalt veya taş döşemesi yapılmadığı için yürüyüş yaptı.

Kapalı pazar yerinde toplanan vatandaşlar, İnönü Caddesinden köy meydanına kadar yürüdüler. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan grup adına açıklama yapan Hafize Hilal Günay, mahallede 3 sene önce kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin yenilenmesi amacıyla çalışma başlatıldığını kaydetti. Bu nedenle yolların kazıldığını kaydeden Günay, şöyle konuştu:

"3 yıl geçmesine rağmen yollar yapılmamış ve bölge halkı kışın çamur, yazın toz deryasında yaşamaya mahkum bırakılmıştır. Bu mağduriyetlerin giderilmemesi mahalle sakinlerimizin tepki göstermesine neden olmuş ve tüm bu yaşananlar yetmezmiş gibi bir de MASKİ'nin 20 Ağustos 2019 tarihinde 'yollar yapıldı' açıklaması üzerine, bu protesto yürüyüşünü yapmamız kaçınılmaz hale gelmiştir."

Günay, mahallede su kesintilerinin arttığını, suların bazen çamurlu aktığını, aydınlatmalardaki arızaların giderilmesinin uzun süre aldığını belirterek, yetkililerden taleplerini sıraladı.