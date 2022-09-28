Hurda araç için istenen fiyat şoke etti!

Türkiye'de yüksek araba fiyatları dikkat çekerken, hurda bir araç için istenen fiyat ise şoke etti. Bir internet sitesinde yer alan ilanda 1974 model hurda araç için 49 bin 500 lira istendi



Türkiye 'de araç fiyatlarının yükselmesinin ardından online alışveriş sitelerinde ilana konulan araçların fiyatları da sık sık gündem oluyor. Bu sefer bir alışveriş sitesine konulan ve neredeyse hurdaya çıktığı görülen aracın fiyatı görenleri şoke etti.

49 bin 500 TL'den ilana konulan araç, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, araç için "Bunu bile alanlar çıkacaktır" yorumunda bulundu. Ayrıca aracın ön tarafındaki çökme de gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir diğer detay ise araçtaki hasar miktarıyla ilgiliydi. Kullanıcılar araç için düşülen "Hasarlı" notu hakkında "Hasarlı biraz az olmamış mı?" şeklinde esprili yorumda bulundu.