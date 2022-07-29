Husumetlisini öldürdü, 20 kilometre gidip iki kişiyi daha vurdu!

Afyonkarahisar'da, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan husumetlisi Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren Süleyman K., ardından 20 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklar beldesine gidip, kendisine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi de aylı silahla ağır yaraladı. Süleyman K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman K., iddiaya göre, mahallede bulunan Atatürk İlkokuluna gelerek, burada temizlik görevlisi olarak çalışan husumetlisi Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman K., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabancayla Altuntaş’a ateş edip, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA İKİ KİŞİYİ DAHA VURDU

Aracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra ise 20 kilometre uzaklıkta Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Süleyman K. buradan da kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Süleyman K.'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.