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İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan böyle çıkartıldı!

25 Ağustos 2022 Perşembe 12:42

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in araçtan kurtarılma görüntüleri ekranlara böyle yansıdı

Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ibrahim tatlıses #kaza #kurtarma #muğla
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