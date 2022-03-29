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İddia uğruna denize atlayan genç boğularak öldü!

İddia uğruna denize atlayan genç boğularak öldü!
29 Mart 2022 Salı 12:14

Çanakkale'de deniz kenarında oturdukları sırada arkadaşı ile 100 liraya iddiaya giren 16 yaşındaki Samet Umut Öner, denize atladı. Gözden kaybolan Öner, sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan Öner, kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Lise 3’üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi. Suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner’i kurtarmak için denize girdi. Ancak Samet Umut Öner’e ulaşılamadı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı. Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından polis Öner’in arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, iskelede sohbet edip şakalaşırken iddiaya girdikleri, bunun üzerine Samet Umut’un yüzmek için denize atladığını, bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ölüm #deniz ölüm #denize atlayan genç #iddia
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