İğrenç olay: Torununun babası çıktı!

Aydın'da bir babanın öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yapılan testlerde kızının çocuğunun babasının da tecavüzcü baba olduğu belirlendi

İğrenç olay Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre çiftçilik ve besicilik yapan 64 yaşındaki E.K.'nin 5 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Ö.K., geçtiğimiz 3 Ağustos akşamı inekleri sağmak için ahıra gitti ve geri de dönmedi.

Bunun üzerine baba E.K. jandarmaya kayıp başvurusunda bulunarak, sosyal medyadan da gözyaşları içinde yardım istedi.

Ö.K ise 64 gün sonra başka bir mahallede kaldığı evde bulundu. Ö.K.'nin ifadesi ise gerçeği ortaya çıkardı. Ö.K. jandarmaya, evli olan ablası H.A.'ya öz babasının cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisine de bulunmasından korktuğu için evden kaçtığını söyledi.

Bunun üzerine jandarma E.K.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri H.A'nın da ifadesine başvurdu. H.A. da ifadesinde babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine 17 yaşındaki Ö.K. devlet korumasına alındı.

E.K.'nin öz kızına 2017 yılında uyku ilacı verdiği ve tehditle cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Tecavüzden 6 ay sonra da H.A.'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre H.A. doğum yaptıktan sonra da cinsel saldırıya uğramaya devam etti. H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde de babanın E.K. olduğu ortaya çıktı.

Tecavüzcü babanın nitelikli cinsel saldırı suçundan 22 yıl hapsi isteniyor.