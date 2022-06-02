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İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı

02 Haziran 2022 Perşembe 12:58

Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve çobanlık yapan iki aile arasında, Külçen köyü yakınlarındaki bir tarlada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Aydın D. (45) tabancayla vuruldu, babası H.D. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, H.D'yi ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kavgada hafif şekilde yaralanan diğer aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #silahlı kavga #ölüm
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