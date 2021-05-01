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İki akrabasını vurdu, kalp krizi geçirip öldü!

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, iddiaya göre köpek saldırısı nedeniyle çıkan kavgada Mesut Akhan (57), akrabaları olan Mehmet Akhan (70) ve oğlu Bayram Akhan’a (45) tabancayla ateş açtı. Baba ve oğlunun yaralandığı olay sırasında kalp krizi geçiren Mesut Akhan hastanede yaşamını yitirdi

İki akrabasını vurdu, kalp krizi geçirip öldü!
01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:21

Olay, dün akşam saatlerine Dinar’a bağlı Kızıllı köyünde yaşandı. Mehmet Akhan ve oğlu Bayram Akhan koyunlarını, uzaktan akrabaları olan eski muhtar Mesut Akhan'ın evinin önünden geçirirken, iddiaya göre köpek saldırısı nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Akhan tabancasıyla Mehmet Akhan ve Bayram Akhan’a ateş açtı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet ve Bayram Akhan kanlar içinde yere yığılırken,, Mesut Akhan ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mesut Akhan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralanan baba-oğul ise Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kalp krizi #akrabalarını vurdu
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