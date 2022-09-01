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İki ay önce evlendiği eşini öldürdü!

İki ay önce evlendiği eşini öldürdü!
01 Eylül 2022 Perşembe 14:43

Aydın Koçarlı'da 32 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, iki ay önce evlendiği eşi 33 yaşındaki Necla Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Mustafa Aydoğdu suçunu kabul ederken, cinayetin nedenini ise söylemedi

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana geldi. 2 ay önce evlenen Necla ile Mustafa Aydoğdu evlerinde tartıştı. Çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, burada hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Eşinin başında suç aleti silahla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu ise gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü ise söylemedi. Aydoğdu'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri öğrenildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #koçarlı #cinayet #kadın cinayet
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