İki çocuk annesi intihar etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Ü. (41), evinin terasında kendini sundurmaya bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.

İki çocuk annesi intihar etti
29 Kasım 2019 Cuma 10:52

Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan Sevilay Ü., çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, kızı tarafından evlerinin terasında, sundurmaya iple asılı bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevilay Ü., buradaki ilk müdahalenin ardından da Muğla  Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sevilay Ü., doktorların tüm çabasına karşın önceki gün yaşamını yitirdi. Yakınlarına teslim edilen Sevilay Ü.'nün cenazesi aynı gün Kıllık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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