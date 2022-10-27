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İki çocuk annesi, parkta otururken öldürüldü!

İki çocuk annesi, parkta otururken öldürüldü!
27 Ekim 2022 Perşembe 14:26

Çanakkale'de parkta bankta arkadaşıyla otururken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi İpek Kürşat (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta bankta oturan evli, biri 7, diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk annesi İpek Kürşat, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Kürşat, gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İpek Kürşat, bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. İpek Kürşat'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Polis, cinayet şüphelisini yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #park #cinayet #haber
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