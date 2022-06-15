İki gencin ölümü ile ilgili korkunç ayrıntı ortaya çıktı!

Denizli Acıpayam'da kayıp iki gencin öldürüldüğü ortaya çıkmış, gençlerin cansız bedenleri ise su kuyusunda bulunmuştu. Olayla ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan ve cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 25 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin, benzinle yakıldıkları ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Mustafa Akköse'nin iddiaya göre 2 genci tüfekle öldürdükten sonra cesetlerini Serinhisar ilçesinde evinin yakınındaki su kuyusuna taşıdığı, ardından da bir akaryakıt istasyonundan yasak olmasına rağmen bir bidon benzin aldığı belirlendi. Akköse'nin 2 gencin cesedini kuyuya attıktan sonra benzin döküp ateşe verdiği, daha sonra ise suç ortaklarıyla kuyuyu toprak ve taşlarla doldurduğu tespit edildi.