DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0
GÖZTEPE'DE ANKERSEN HEYECANI
GÖZTEPE'DE ANKERSEN HEYECANI
0
BİR DEVİR KAPANIYOR!
BİR DEVİR KAPANIYOR!
0

İki gencin ölümü ile ilgili korkunç ayrıntı ortaya çıktı!

Denizli Acıpayam'da kayıp iki gencin öldürüldüğü ortaya çıkmış, gençlerin cansız bedenleri ise su kuyusunda bulunmuştu. Olayla ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

15 Haziran 2022 Çarşamba 12:51

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan ve cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 25 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin, benzinle yakıldıkları ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Mustafa Akköse'nin iddiaya göre 2 genci tüfekle öldürdükten sonra cesetlerini Serinhisar ilçesinde evinin yakınındaki su kuyusuna taşıdığı, ardından da bir akaryakıt istasyonundan yasak olmasına rağmen bir bidon benzin aldığı belirlendi. Akköse'nin 2 gencin cesedini kuyuya attıktan sonra benzin döküp ateşe verdiği, daha sonra ise suç ortaklarıyla kuyuyu toprak ve taşlarla doldurduğu tespit edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #acıpayam #iki genç ölüm #su kuyusu
Önceki Haber
Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na tepki: Sen bize ders veremezsin!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen kişi öldü
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen kişi öldü
0
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Çöp konteynerinde ölü bebek bulundu!
Çöp konteynerinde ölü bebek bulundu!
0
Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı muhtar öldü!
Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı muhtar öldü!
0
Kayıp iki gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
Kayıp iki gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
0
İki gencin cesedi kuyuda aranıyor. Ölmeden önce katilin adını vermiş!
İki gencin cesedi kuyuda aranıyor. Ölmeden önce katilin adını vermiş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.