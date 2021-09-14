ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0
KÜTAHYA'DA İLK OLDU!
KÜTAHYA'DA İLK OLDU!
0
TARİHİ İKRAMİYE!
TARİHİ İKRAMİYE!
0
İZMİR BASKETBOL ŞEHRİ OLACAK
İZMİR BASKETBOL ŞEHRİ OLACAK
0

İki küçük kıza inşaatta istismar!

Manisa'nın Salihli ilçesinde Hüseyin Gürbüz (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

İki küçük kıza inşaatta istismar!
14 Eylül 2021 Salı 14:10

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gürbüz, F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı. Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti. Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #salihli #cinsel istismar #manisa çocuk istismar
Önceki Haber
Kütahya'nın tek kadın şoförü
Sonraki Haber
Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer
Kütahya'nın tek kadın şoförü
Kütahya'nın tek kadın şoförü
0
Kazandığı ikramiye tarihe geçti!
Kazandığı ikramiye tarihe geçti!
0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
0
Muğla'da 15 günde yanan alan belli oldu
Muğla'da 15 günde yanan alan belli oldu
0
Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisine çarptı: 3'ü ağır 30 yaralı
Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisine çarptı: 3'ü ağır 30 yaralı
0
2 yaşındaki oğlu istismara uğrayan anneye dava!
2 yaşındaki oğlu istismara uğrayan anneye dava!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.