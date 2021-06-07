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İki otomobil çarpıştı: 1 polis, 1 astsubay hayatını kaybetti

Çanakkale’de polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) yönetimindeki sivil polis aracı, karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, görev başındaki polis memuru Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da yaşamını yitirdi

İki otomobil çarpıştı: 1 polis, 1 astsubay hayatını kaybetti
07 Haziran 2021 Pazartesi 08:18

Kaza dün saat 23.45’te Çanakkale-İzmir karayolunun 4’ncü kilometresinde meydana geldi. Mesai arkadaşını eve bırakan polis memuru Cihan Türkmenoğlu, yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracıyla İzmir istikametine giderken,karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yaptığı belirtilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık yönetimindeki 60 NU 575 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki sürücü de demir yığını haline dönüşen araçlarda sıkıştı. Metrelerce sürüklenen araçlardan Işık'ın kullandığı otomobil kazadan sonra alev alarak yanmaya başladı.

Bu arada olay yerinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda bulunan bekçi ve görevliler, 155'e ihbarda bulunurken, kazazedelere yardıma koştu. Yanan otomobile ilk müdahaleyi istasyon görevlileri yangın tüpleri ile yaptı. Kısa süre sonra kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye görevlileri Türkmenoğlu ile Işık'ı, sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılardan Cihan Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Cihan, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu.

Kazada kalbi duran otomobil sürücüsü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'a ise olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Işık, burada devam eden kalp masajına rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman olay gelerek, kaza hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemede ise polis memuru Türkmenoğlu'nun, tersten gelen aracı son anda fark edip fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediği belirtildi. Vali Aktaş ve Emniyet Müdürü Karaduman daha sonra hastaneye giderek, şehit polis memurunun yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Hurdaya dönen araçlar ise çekicilere yüklenerek kaldırıldı. İtfaiye görevlileri olay yerine dağılan araç parçaları ile yola dökülen yağları temizledikten sonra, karayolunda trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #trafik kazası #çanakkale kaza #polis kaza #astsubay kaza
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