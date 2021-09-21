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İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
21 Eylül 2021 Salı 09:35

Kaza, dün akşam saatlerinde Gediz-Kütahya Karayolu üzerindeki Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Şahin (50) yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Alaca yönetimindeki 43 SE 930 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Muzaffer Şahin, yanında bulunan kızı Fadime Şahin (20) ve yeğeni Demet Aksu (24) ile diğer otomobilin sürücüsü Sami Alaca yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çavdarhisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Fadime Şahin ile otomobil sürücüsü Sami Alaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kütahya kaza #trafik kazası #ölüm
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